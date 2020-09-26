Tunceli'de, teröristlerin kullandığı 12 sığınak kullanılmaz hale getirildi

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TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda teröristlerin kullandığı 12 sığınak kullanılmaz hale getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi kırsalında operasyon başlattı. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada teröristlerin kullandığı 12 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramada tabanca, telsiz, pil bloğu, gece görüş dürbünü, şemsiye ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Delil niteliğindeki malzemelere koruma altına alınırken, sığınaklar kullanılmaz hale getirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli TUNCELİ,(DHA)

2020-09-26 10:37:43



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