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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli Hozat'ta sel, alt ve üst yapıya zarar verdi

İHA

Tunceli Hozat'ta sel, alt ve üst yapıya zarar verdi

Tunceli’nin Hozat İlçesi’nde etkili olan yağış nedeniyle oluşan sel alt ve üst yapıya zarar verdi.
Meteorolojinin uyardığı sağanak yağış gece Tunceli’nin Hozat İlçesi’nde etkili oldu. Gece saatlerinde başlayan yağış Gözeler mevki'indeki derelerin taşmasına neden oldu. Taşan dereler alt ve üst yapıya zarar verdi. Bir kaç evi de su bastığı öğrenildi. Günün ağarmasıyla birlikte belediyeye bağlı ekipler ilçede selden arta kalan birikintileri kaldırmak için çalışma başlattı.
En son 1978 yılında benzeri bir selin yaşandığını belirten ilçe Belediye Başkanı Seyfi Geyik, “Dün gece yaşanan da ona benzeyen bir durum. Yağışın kısa sürmesi olası daha büyük riskleri önledi. Sel Köprübaşı Mahallesi’ne doğru uzanan köprülere ve üst geçitlere zarar verdi. Yine son bir haftada yaptığımız 1,5 kilometrelik yol asfaltlama çalışmalarımıza ciddi zarar verdi” dedi.
Belediye olarak selden arta kalanları temizlemeye başladıklarını aktaran Geyik, “Temennimiz ve beklentimiz ilgili kurum ve kuruluşların yaşanan sorunları gidermesi. Belediye olarak kurumlarımızla bir an önce çalışmalara başlayacağız. Dün akşamdan bu yana belediye ekiplerimiz sahada. Olası bir duruma karşı sabaha kadar ekipler hazır bekletildi. Şu anda da çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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