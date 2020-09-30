5'inci kattan düşen Aras için askeri helikopter havalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ (DHA)TUNCELİ'de, oturdukları apartmanın 5'inci katındaki balkonundan düşerek ağır yaralanan 4 yaşındaki Aras Aydemir, askeri helikopterle Elazığ'a sevk edildi.

Olay, öğle saatlerinde Tunceli kent merkezindeki Atatürk Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Aydemir ailesinin oğulları Aras, balkonda olduğu sırada dengesini kaybederek, boşluğa düştü. Aras'ın düştüğünü fark eden çevredekiler, sağlık görevlilerine haber verdi. Aras, olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastaneye kalbi durmuş halde getirilen Aras, acil serviste yapılan kalp masajı ve elektroşok uygulaması ile hayata geri döndü. Aras, beyin kanaması geçirdiğinin belirlenmesi üzerine askeri helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Elazığ'da tedavisi süren küçük çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2020-09-30 18:12:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.