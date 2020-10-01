Tunceli´de usta öğreticiler, öğrenciler için 30 bin maske üretti



Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de Halk Eğitim Merkezi'nde görevli usta öğreticiler, 84 bin nüfusa sahip ilde öğrencilere ve vatandaşlara ulaştırılmak üzere 30 bin maske üretti. İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, "Maskelerimizi 2'şer tane olmak üzere okullar açıldığı günden itibaren, anaokuluna ve birinci sınıfa giden tüm çocuklarımıza dağıttık" dedi.

Tunceli'de eğitim gören öğrenciler için Halk Eğitimi Merkezi bünyesindeki usta öğreticiler tarafından antibakteriyel özelliğe sahip yüzde yüz pamuk kumaştan 15 defa yıkanabilme özelliğine sahip maske üretiliyor. Sağlık ve hijyen açısından son derece güvenilir ortamda üretilen maskeler, öğrencilerin kullanımı için kent merkezindeki ve ilçelerdeki okullara ulaştırıldı. Maske üretim merkezini ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, usta öğreticilerle bir araya gelerek, maske dikiminde ve paketlemesinde usta öğreticilere yardım etti.

ÜRETİLEN MASKELER TÜM ÖĞRENCİLERE TESLİM EDİLDİ

Üretilen maskelerin birinci sınıfta okuyan tüm öğrencilere teslim edildiğini söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, "İlçelerde bulunan halk eğitim merkezlerimizde üretilen maskeleri, anaokullarına, birinci sınıflara, kurslara başlayan sekizinci sınıf öğrencilerimize teslim etmeye başladık. Bütün okullarımızda gerek tek kullanımlık gerek yıkanabilir maskelerimizi hazır hale getirdik. Eskiden annelerimiz önlüklerimizi yıkar mendillerimizi cebimize koyardı. Biz aynı mantıkla yola çıkarak, çok kullanımlık maskeler üretmeye başladık. Maskelerimizi 2'şer tane olmak üzere okullar açıldığı günden itibaren, anaokuluna ve birinci sınıfa giden tüm çocuklarımıza dağıttık. Diğer yaş grubundaki çocuklarımız için de üretimimiz devam ediyor. İlerleyen süreç içerisinde diğer sınıflarımız açılırsa onlara da dağıtıma hazır bulunsun dedik. Yaklaşık bir hafta içerisinde tüm çocuklarımızın maskeleri teslim edilecek" dedi.

84 BİNLİK NÜFUSA SAHİP TUNCELİ'DE 30 BİN MASKE ÜRETİLDİ

Merkez, Pertek, Hozat, Nazımiye ilçeleri Halk Eğitim Merkezi müdürlükleri tarafından 30 bin adetten fazla maske üretimi yapıldığını anlatan Ekmekci, "Salgın döneminde maske önemli bir unsur. Biz çocuklarımızın sağlığını ön planda tutarak, çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Halk eğitim merkezlerimizde 3 boyutlu yazıcılarla siperlikler ve tulumlar ürettik. Şu ana kadar 30 bin civarında maske ürettik. Kursiyerlerimiz önümüzdeki ayın içerisinde çalışmalarına başlayacak, sayıyı daha da yükselteceğiz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2020-10-01 08:39:33



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