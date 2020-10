Kendi atölyesini kuran kadın bağlama ustası, ağaca ses veriyor

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de yaşayan bağlama yapım ustası Senem Arın (24), çeşitli ağaçlardan bağlama üretiyor. Kadınların, üretimin her alanında 'erkek işidir yapamaz' algısını yıkmaya çalışan ve kendi bağlama atölyesini kuran Senem Arın, yaptığı işten dolayı çevresinden olumlu tepkiler alıyor.

Tunceli'de yaşayan bağlama yapım ustası Senem Arın, maun, dut, ceviz ve ardıç ağaçlarını işleyerek, bağlama üretiyor. Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Çalgı Yapımı ve Onarım Bölümü'nden mezun olan Arın, İstanbul´da bir bağlama atölyesinde çalıştıktan sonra, Tunceli´ye gelerek burada kendi atölyesini açtı. Kadının üretim alanında 'erkek işidir yapamaz' algısını yıkmaya çalışan ve bu alanda girişimci olmayı seçen Senem Arın, yaptığı işten dolayı memleketinde olumlu tepkilerle karşılaşıyor.

'BURADA HER EVDE BİR BAĞLAMA VARDIR'

Küçük yaşlardayken köylerinde bağlamaya duyulan sevgi ve önemden etkilenerek bu alana ilgi duymaya başlayan Arın, parmakları olmayan bağlama ustası ile tanışmasının kendisinde önemli bir etki yarattığını söyledi. Maun, dut, ve ardıç ağaçlarının kütüklerini oyarak şekil verip, bağlama yapan Arın, ürettiklerini sosyal medya hesabı üzerinden satarak geçimini sağladığını ifade etti. Senem Arın, "Mezun olduktan sonra kısa bir süre İstanbul´da çeşitli atölyelerde çalıştım. Yaklaşık iki aydır Tunceli´de atölyemi açmış bulunmaktayım. Burası benim kendi memleketim, her zaman dönmek istiyordum. Alışık olduğumuz bir yer ve kültür. Burada muhakkak her evde bir bağlama vardır. Bu da kültürün özünden geliyor. Burada sürekli devam edecek bir alan. Ben de bu kültürün içerisinde büyüdüm. Onun dışında da Adıyaman´da bir ustayla tanıştıktan sonra bu iş şekillendi bende. Sonra bölümü kazandım. Çevre bu tarz durumlarda çok etkili. Biz de sürekli çocukluğumuzda bağlama çalınan ortamlarda bulunurduk ve çok hoşumuza giderdi" dedi.

'ERKEK İŞİDİR YAPAMAZSIN DEDİLER, HEPSİ YANILDI'

Kadınların hayatın her alanında var olması gerektiğini vurgulayan Arın, şunları söyledi:

"İlk başladığımda cinsiyetimden kaynaklı ön yargılı yaklaşma durumu oldu insanlarda ama zamanla yapabileceğimi gördükçe insanların da hoşuna gitti. Her işin bir zorluğu var, benim düşüncem, kadın erkek ayrımı değil. Her ikisinde de işini düzgün yaparsan ikisinin de yapamayacağı bir şey yoktur. Erkeklerde kadınlarda bu işi yapabilir. Kadınlar, erkeklerin çalıştığı tüm alanlarda çalışabiliyor. Umarım biz kadınlar olarak bu sektörde daha fazla artarız"

Tunceli Belediye´sinin desteğiyle ildeki çocuklara ders vereceğini anlatan Arın, "Son zamanlarda genel olarak maun, dut, ceviz ve ardıcı çok kullanıyoruz. Enstrüman alanında yapılan çok fazla ağaç var. Zaman zaman onları da deniyoruz. Bir bağlamanın hazır hale gelmesi çok zaman alıyor. Bize masif ağaç olarak geliyor biz onları işliyor, şekillendirip gerekli dengeyi verdikten sonra bir enstrüman ortaya çıkıyor. Sadece bağlama değil tüm enstrümanın yapım aşaması zordur. Sonrasında ortaya çıkan iş insanı çok mutlu ediyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2020-10-03 09:52:20



