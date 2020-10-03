Kendi atölyesini kuran kadın bağlama ustası, ağaca ses veriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kendi atölyesini kuran kadın bağlama ustası, ağaca ses veriyor

DHA

Kendi atölyesini kuran kadın bağlama ustası, ağaca ses veriyor


Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de yaşayan bağlama yapım ustası Senem Arın (24), çeşitli ağaçlardan bağlama üretiyor. Kadınların, üretimin her alanında 'erkek işidir yapamaz' algısını yıkmaya çalışan ve kendi bağlama atölyesini kuran Senem Arın, yaptığı işten dolayı çevresinden olumlu tepkiler alıyor.
Tunceli'de yaşayan bağlama yapım ustası Senem Arın, maun, dut, ceviz ve ardıç ağaçlarını işleyerek, bağlama üretiyor. Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Çalgı Yapımı ve Onarım Bölümü'nden mezun olan Arın, İstanbul´da bir bağlama atölyesinde çalıştıktan sonra, Tunceli´ye gelerek burada kendi atölyesini açtı. Kadının üretim alanında 'erkek işidir yapamaz' algısını yıkmaya çalışan ve bu alanda girişimci olmayı seçen Senem Arın, yaptığı işten dolayı memleketinde olumlu tepkilerle karşılaşıyor.  
'BURADA HER EVDE BİR BAĞLAMA VARDIR'
Küçük yaşlardayken köylerinde bağlamaya duyulan sevgi ve önemden etkilenerek bu alana ilgi duymaya başlayan Arın, parmakları olmayan bağlama ustası ile tanışmasının kendisinde önemli bir etki yarattığını söyledi. Maun, dut, ve ardıç ağaçlarının kütüklerini oyarak şekil verip, bağlama yapan Arın, ürettiklerini sosyal medya hesabı üzerinden satarak geçimini sağladığını ifade etti. Senem Arın, "Mezun olduktan sonra kısa bir süre İstanbul´da çeşitli atölyelerde çalıştım. Yaklaşık iki aydır Tunceli´de atölyemi açmış bulunmaktayım. Burası benim kendi memleketim, her zaman dönmek istiyordum. Alışık olduğumuz bir yer ve kültür. Burada muhakkak her evde bir bağlama vardır. Bu da kültürün özünden geliyor. Burada sürekli devam edecek bir alan. Ben de bu kültürün içerisinde büyüdüm. Onun dışında da Adıyaman´da bir ustayla tanıştıktan sonra bu iş şekillendi bende. Sonra bölümü kazandım. Çevre bu tarz durumlarda çok etkili. Biz de sürekli çocukluğumuzda bağlama çalınan ortamlarda bulunurduk ve çok hoşumuza giderdi" dedi.
'ERKEK İŞİDİR YAPAMAZSIN DEDİLER, HEPSİ YANILDI'
Kadınların hayatın her alanında var olması gerektiğini vurgulayan Arın, şunları söyledi:
"İlk başladığımda cinsiyetimden kaynaklı ön yargılı yaklaşma durumu oldu insanlarda ama zamanla yapabileceğimi gördükçe insanların da hoşuna gitti. Her işin bir zorluğu var, benim düşüncem, kadın erkek ayrımı değil. Her ikisinde de işini düzgün yaparsan ikisinin de yapamayacağı bir şey yoktur. Erkeklerde kadınlarda bu işi yapabilir. Kadınlar, erkeklerin çalıştığı tüm alanlarda çalışabiliyor. Umarım biz kadınlar olarak bu sektörde daha fazla artarız"
Tunceli Belediye´sinin desteğiyle ildeki çocuklara ders vereceğini anlatan Arın, "Son zamanlarda genel olarak maun, dut, ceviz ve ardıcı çok kullanıyoruz. Enstrüman alanında yapılan çok fazla ağaç var. Zaman zaman onları da deniyoruz. Bir bağlamanın hazır hale gelmesi çok zaman alıyor. Bize masif ağaç olarak geliyor biz onları işliyor, şekillendirip gerekli dengeyi verdikten sonra bir enstrüman ortaya çıkıyor. Sadece bağlama değil tüm enstrümanın yapım aşaması zordur. Sonrasında ortaya çıkan iş insanı çok mutlu ediyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2020-10-03 09:52:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tunceli Ovacık kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
YEREL HABERLER Tunceli Ovacık kırsalında 2 terörist etkisiz hale ...
Tunceli'de, yerleri tespit edilen teröristlere hava destekli operasyon
YEREL HABERLER Tunceli'de, yerleri tespit edilen teröristlere hava ...
Tunceli'de ayılar 74 küçükbaş hayvanı telef etti
YEREL HABERLER Tunceli'de ayılar 74 küçükbaş hayvanı telef etti
Tunceli'de ayılar, 70 koyunu telef etti
YEREL HABERLER Tunceli'de ayılar, 70 koyunu telef etti
Tunceli'de 2 öğrenci e- karate şampiyonasında derece aldı
YEREL HABERLER Tunceli'de 2 öğrenci e- karate şampiyonasında derece ...
Pertek'te 1 köy, karantinaya alındı
YEREL HABERLER Pertek'te 1 köy, karantinaya alındı
Tunceli'de yaylalara yol ve hayvanlara su desteği
YEREL HABERLER Tunceli'de yaylalara yol ve hayvanlara su desteği
Tunceli'de bir köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Tunceli'de bir köy karantinaya alındı
Tunceli Hozat’ta bal zamanı
YEREL HABERLER Tunceli Hozat’ta bal zamanı
Tunceli'de, bin 868 çocuk ve gence kitap
YEREL HABERLER Tunceli'de, bin 868 çocuk ve gence kitap
Tunceli'de teröristlerin 2 ton gıda malzemesi ele geçirildi
YEREL HABERLER Tunceli'de teröristlerin 2 ton gıda malzemesi ele ...
Tunceli'de bir mağara imha edildi, 1,5 tondan fazla yaşam malzemesi ele geçirildi
YEREL HABERLER Tunceli'de bir mağara imha edildi, 1,5 tondan fazla ...
Halk eğitim merkezleri Tunceli'de öğrenciler için maske üretimini yoğunlaştırdı
YEREL HABERLER Halk eğitim merkezleri Tunceli'de öğrenciler için ...
Tunceli´de usta öğreticiler, öğrenciler için 30 bin maske üretti
YEREL HABERLER Tunceli´de usta öğreticiler, öğrenciler için 30 bin ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X