Tunceli´de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

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Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ (DHA)TUNCELİ'nin Pertek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Araçlarında sıkışan sürücüler, jandarma ve AFAD ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Tunceli-Pertek-Elazığ kara yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Pertek'ten Tunceli yönüne giden C.A.A. yönetimindeki 09 PS 088 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen M.E. yönetimindeki 42 ZU 297 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, her iki araçta, aralarında 4 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçları içerisinde sıkışan sürücüleri, jandarma, ve AFAD ekipleri çıkardı. Yaralılar, sağlık personelinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2020-10-05 14:49:41



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