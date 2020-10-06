Munzur Üniversitesi bünyesinde MÜDAM kuruldu

Munzur Üniversitesi'nde Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi (MÜDAM) kuruldu.

Yükseköğretim Yürütme Kurulu ile Tarım ve Orman Bakanlığı Genel Müdürlüğü’nün onayı ile Munzur Üniversitesi bünyesinde Pertek İlçesi'ne (MÜDAM) kuruldu. Merkezin Kurucu Müdürlüğünü ise Dr. Öğretim Üyesi Tuba Parlak'ın yaptığı aktarıldı.

Pertek İlçesi’nde kurulan merkeze ilgiyi bilgi veren Rektör Prof. Dr. Ubeyde İpek, “Merkez, üretim ve uygulama bölümlerinin yanı sıra yönetim bölümü olmak üzere toplam 2 alandan oluşmaktadır. Araştırmacıların çalışmalarını gerçekleştirebilmesi için tüm teknolojik imkanlar mevcut olup fare, sıçan ve tavşan türlerine ek olarak akvaryum balıkları için üretim, tedarik ve kullanım alanlarını kapsayan çalışma izinleri alındı. Ayrıca merkezde, deney hayvanı üretilen ve barındırılan tüm kapalı alanlarda dijital nem ve sıcaklık göstergeleri, otomatik ve programlanabilir havalandırma ile hava sıcaklığı düzenleme donanımı ile derecelendirilebilir aydınlatma sistemleri kuruldu” dedi.

Merkezin bir çok araştırma projesine imkan sağlayacağını belirten İpek, “Üniversitemiz içinden ve dışından, etik kurul izni alınmış birçok araştırma projesinin hayata geçirilmesine imkan tanıyabilecek kapasitedeki MÜDAM, önümüzdeki süreçlerde gerçekleştirilmesi planlanan TÜBİTAK, BAP ve diğer tabanlı projelerde deneysel hayvan modeli çalışmalarına ev sahipliği yapabilecektir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.