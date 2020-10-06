Yüksek ateş çıkan hayvanlarını baraj gölünde yıkayarak kurtardı

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Serhat Ozan YILDIRIM/ÇEMİŞGEZEK/Tunceli, (DHA)TUNCELİ'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Kıraçlar köyünde Uğur Ekici'ye (31) ait yaklaşık 500 küçükbaş hayvandan 17'si, yüksek ateş sonrası telef oldu. Diğer hayvanlarında da yüksek ateş çıkmaya başlayınca, onları köyün yakınındaki Keban Baraj Gölü'ne götürerek yıkayan Ekici, hayvanlarını telef olmaktan kurtardı.

Çemişgezek ilçesine bağlı Kıraçlar köyünde, hayvancılıkla geçimini sağlayan Uğur Ekici'nin 500 küçükbaş hayvanından 17'si, zehirlenme belirtilerinin ardından çıkan yüksek ateş sonrası telef oldu. Diğerlerinde de aynı belirtiler ortaya çıkmaya başlayan Ekici, hayvanlarını kurtarmak için, çareyi köyün yakınındaki Keban Baraj Gölü'nde buldu. Köylülerin yardımıyla baraj gölüne götürülen ve ateşleri düşürülen hayvanlar, karınlarındaki zehirlenmeden kaynaklı şişkinlik de inince telef olmaktan kurtuldu.DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Çemişgezek

2020-10-06 14:16:49



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