Tunceli'de jandarmadan Covid-19 denetimleri

Tunceli’de İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Koronavirs (Covid19) tedbirleri kapsamında denetimler yaptığı bildirildi.
Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli'de 'de Covid19 nedeniyle denetimler yoğun olarak sürüyor. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler de TunceliElazığ ve TunceliErzincan karayolu üzerinden denetimler yapıyor. Denetimlerde sürücüler bilgilendirilirken, maske kullanma zorunluluğuna uyulup uyulmadığı da kontrol ediliyor.Kent merkezinde poliste çalışmalarını sürdürürken, sosyal mesafe kuralına dikkat edilmesi tavsiyesinde bulunuluyor.
Alınan kararların uygulanmasının sahada kontrol edildiği kentte, her fırsatta, maske, hijyen ve mesafe kurallarının hatırlatıldığı aktarıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.