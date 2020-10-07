Tunceli'de yüzlerce yıldır geleneksel yöntemle kaya tuzu üretiliyor



Serhat Ozan YILDIRIM/PÜLÜMÜR(Tunceli), (DHA)TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde bulunan Hıver tuz madeninde yüzlerce yıldır geleneksel yöntemle kaya tuzu üretiliyor. Yer altında su ile birlikte bulunan ve borularla havuzlara çekildikten sonra yaklaşık 1 hafta güneşin altında suyu buharlaştıktan sonra ortaya çıkan kaya tuzu, hiçbir işlemden geçmeden paketlenerek satışa sunuluyor.

Tunceli'nin Pülümür ilçesine 3 kilometre uzaklıkta bulunan Hıver tuz madeninde yüz yıllardır geleneksel yöntemlerle kaya tuzu üretiliyor. Aynı zamanda ilçenin geçim kaynakları arasında da yer alan kaya tuzu yer altında su ile birlikte bulunuyor. İşletmeciler, açtıkları yaklaşık 8 metre derinliğindeki kuyulardan bu suyu borularla çekerek, daha önceden oluşturdukları havuzlara aktarıyor. Su, burada güneşin altında yaklaşık 1 hafta boyunca buharlaştıktan sonra geriye kalan tuz hiçbir işlemden geçmeden ve katkı maddesi kullanılmadan değişik ebatlarda torbalara konularak satışa sunuluyor.

'1000 YILDIR BU TUZLALARDAN TUZ ÇIKARTILIYOR'

İşletme sahibi Mehmet Zeki Tosun, bin yıldır ilçedeki tuzlalardan tuz çıkartıldığını belirterek, "200 metre ileride 8 metre derinliğinde kuyu var. Dağın altında kaya tuzu var. Kayanın içinden tatlı su geçerek bünyesini eritiyor. Oradan da büyük havuzlara alıyoruz. Su gelip havuzlarda dinleniyor. Dinlendikten sonra küçük havuzlara veriyoruz. Buharlaşınca tuzu çekiyoruz. Kaynak tuzu en sağlıklı en doğal tuzdur. Bu kaya tuzu Türkiye tüketiminin yüzde birini oluşturuyor. Özelleştirildikten sonra biz aldık ve 17 yıldır işletiyoruz. Bu sene pandemiden dolayı geç başladık. Önümüzdeki yıl birtakım yatırımlar yaparak tesisimizi modern hale getireceğiz. İnternet platformu üzerinde satışlarımıza talep çok. Alanlar da defalarca teşekkür ediyor. Buranın tam tarihi bilinmiyor ama bin yıldan beri burası çalışıyor. Belki de daha fazladır. 60 civarında göl var bir kısmı pandemi sürecinden dolayı aktif değil" dedi.

'ÜRÜNLERDE HİÇBİR KATKI MADDESİ YOK'

İşletme çalışanı Ali Haydar Tosun da tuzlarda hiçbir katkı maddesi bulunmadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kuyumuz derenin içerisinde. Motor ve borular vasıtasıyla en büyük havuza su aktarılır. Dinlendikten sonra göllere dağıtırız. Hava ne kadar sıcak olursa o kadar ince tuz çıkar. Tuz olduktan sonra havuzlardaki suyu tam kurutmuyoruz. Fırça yardımıyla tuzu çekip alıyoruz. Ondan sonra paketleyerek depolarımıza taşıyoruz. 5,10 ve 20 kiloluk paketlerimiz var. Tuzumuz tamamen doğaldır. Yerden çıktığı gibi, hiçbir katkı maddesi koymadan paketleriz. Tuzumuzu herkese öneririz."

DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Pülümür Serhat Ozan YILDIRIM

2020-10-07 09:31:41



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