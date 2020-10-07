Munzur’un şifa kaynağı bal, 81 ildeki 81 okula gönderildi

Tunceli Valiliği tarafından 81 ildeki 81 okula Munzur yöresine ait 40 gramlık özel tüplerde hazırlanan süzme bal gönderildi.

Tunceli’den okulların açılacağı gün daha önceden belirlenen 81 ildeki 81 okuldaki 10 bine yakın öğrenci ve öğretmene ikram edilmek üzere yöreye ait şifa kaynağı ballar, Vali Mehmet Ali Özkan’ın talimatıyla özel olarak hazırlandı. Hazırlanan ballar, illerdeki okulların adreslerine gönderildi.

Vali Mehmet Ali Özkan'ın öğrencilere hitaben yazdığı," Kıymetli öğrencilerimiz, dünyayı saran salgın nedeniyle yeni eğitim öğretim dönemine bir kısmınız uzaktan, bir kısmınız yüz yüze başladınız. Biliyorum ki hem okullarınızı hem de öğretmenlerinizi çok özlediniz. Sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Yeni eğitimöğretim yılında sizlere sağlık ve başarılar diliyorum. Ruhunuzun gücünü temsil eden o güzel gözleriniz her daim gülsün”ifadelerinin yer aldığı mektupta gönderildi.

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