Tunceli'de kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i ağır, 3 yaralı

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ-Erzincan karayolunda tünelde sebze yüklü kamyon ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolunun 36'ncı kilometresindeki Çığ Tüneli'nde meydana geldi. İsmail Özdemir yönetimindeki plakası öğrenilemeyen sebze yüklü kamyon, karşı yönden gelen Kadir Özbilen yönetimindeki 55 BL 115 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada kamyon şoförü ile hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yarılılardan 1'inin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2020-10-07 14:52:16
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