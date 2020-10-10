Tunceli'de uyuşturucu operasyonu: 3 İranlı gözaltında

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Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de düzenlenen operasyonda Afyon sakızı olduğu değerlendirilen 15 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 3 İranlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen uygulama sırasında, şüphe üzerine bir araç durduruldu. Durdurulan araçta, narkotik köpeği ile yapılan aramada 25 paket halinde toplam 15 kilo 200 gram afyon sakızı olduğu değerlendirilen uyuşturucu, 27 bin 590 TL ve 50 euro para ele geçirildi. Uyuşturucu ve paraya el konulurken, araçtaki 3 İranlı gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2020-10-10 14:45:26



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