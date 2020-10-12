Yılda bin 250 ton ceviz üretilen Tunceli'de hasat zamanı 65 yaşında ağaca çıkıp ceviz silkeliyor Kentte atalarından kalma ceviz bahçelerinde hasat yapan aileler, büyük bir çoğunluğunu eşe dosta gönderirken, kalan kısımları organik pazarlarda satarak ekonomik kazanç elde ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yılda bin 250 ton ceviz üretilen Tunceli'de hasat zamanı 65 yaşında ağaca çıkıp ceviz silkeliyor Kentte atalarından kalma ceviz bahçelerinde hasat yapan aileler, büyük bir çoğunluğunu eşe dosta gönderirken, kalan kısımları organik pazarlarda satarak ekonomik kazanç elde ediyor

İHA

Yılda bin 250 ton ceviz üretilen Tunceli'de hasat zamanı 65 yaşında ağaca çıkıp ceviz silkeliyor Kentte atalarından kalma ceviz bahçelerinde hasat yapan aileler, büyük bir çoğunluğunu eşe dosta gönderirken, kalan kısımları organik pazarlarda satarak ekonomik kazanç elde ediyor

Tunceli’de yılda bin 250 ton üretim yapılan cevizde hasat başladı. Aileler, hep birlikte çalışarak bahçelerdeki cevizleri toplayıp, bir kısmını eşe dosta gönderiyor, kalan kısmını ise organik pazarlarda tüketiciye sunuyor.
Kentte 13 bin 722 dekarlık alanda yıllık ortalama bin 250 ton ceviz üretimi gerçekleştiriliyor. Sonbahar mevsiminde uzun sırıklar yardımıyla silkelenen cevizler, toplanıp kabuklarından ayıklandıktan sonra kurumaları için güneşe bırakılıyor. Evin ihtiyacı kadar ceviz bırakıldıktan sonra satışa çıkan cevizler, kalitesine göre kilogramı 25 ile 40 liradan organik pazarlarda alıcı buluyor. Tunceli genelinde her bölgede yetişen ceviz hasadının yapıldığı yerlerden biri de Pülümür ilçesi. İlçeye bağlı Çobanyıldızı köyünde atadan kalma cevizlerin hasadını yapan Yıldız ailesi de küçüğünden büyüğüne bütün fertleriyle hasatta işbirliği halinde çalışıyor. Aile reisi Nuri Yıldız’ın silkelediği cevizleri toplayan İsmail Yıldız, bu yıl bazı bölgelerde cevizin iyi tuttuğunu ancak bazı bölgelerde istenen verimi elde edemediklerini belirterek, başta ayılar olmak üzere yaban hayvanlarının cevizlere zarar verdiğini söyledi.
Ceviz hasadının zahmetli olduğunu ifade eden aile bireylerinden Ali Rıza Han ise “Silkeledikten sonra kabuğundan ayırıyoruz. Daha sonra kurutuyoruz. Fazlasını satıyoruz. Bazen kabuklu hali yerine ceviz içi olarak sattığımız da oluyor” dedi.
Ceviz hasadında küçük kardeşiyle yardım ettiklerini dile getiren Ayaz Yıldız da “Ben 11 yaşındayım. Kardeşim Ali ile beraber ailemize yardım ediyoruz. Ceviz bitene kadar geliyoruz. Akşam da eve gittiğimizde topladığımız cevizleri pay ediyoruz” diye konuştu.
En zor ve zahmetli olan silkeleme işini yapan 65 yaşındaki aile reisi Nuri Yıldız, ata cevizlerinin diğer cevizlerden farklı olduğuna dikkat çekerek, “Bu ceviz ziraat cevizlerinden daha kaliteli. Tadı daha lezzetli. Ziraat cevizleri iri oluyor ancak içi tam dolmuyor” ifadelerini kullandı.
İşten fırsat buldukça ailesine ceviz hasadında yardımcı olan Ahmet Yıldız, “Bunlar dedemden kalan 19401950’lerde yetişen cevizler. Dedemiz öldü. Bizler de onun emeği boşa gitmesin diye hasat zamanında bunların bakımlarını yapıyoruz. Sonbaharda silkeleme zamanı. Babam 65 yaşında çıkabildiği kadar çıkıyor ağaçlara silkeliyor. Bundan sonra ayıklama işlemi var. Ayıkladıktan sonra güneşte kurutuyoruz. Eşimize, dostumuza dağıtımını yapıyoruz. Yediğimizi yiyoruz. Pek ticaretini yapmıyoruz. Ancak geçmiş yıllarda 80 ile 100 teneke sattığımız dönemler oluyordu. Son zamanlarda yaban hayvanlarının zarar vermesinden ötürü ağaçlardaki verim yüzde 50 kadar düştü” dedi.
Cevizlerin özelliği hakkında da bilgi veren Yıldız, “Ziraat cevizleri iri oluyor ancak içi boş. Onların yağ oranı düşük oluyor. Bu cevizler biraz daha sert ancak yağlı ve kaliteli. Bunların kör dediğimiz kabuğundan zor ayrılanları oluyor. Onu da fidancılar satın alıp dikiyorlar. Kabuklarını fırınlarda yakmak için satıyorlar. Eskiden bu dışındaki yeşilin kumaş boyalarında kullanıldığı söyleniyordu. Son zamanlarda bunu göremiyoruz” diye bilgi verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tunceli'de tehlikeli ve zorlu ceviz hasadı
YEREL HABERLER Tunceli'de tehlikeli ve zorlu ceviz hasadı
Tunceli'de uyuşturucu operasyonu: 3 İranlı gözaltında
YEREL HABERLER Tunceli'de uyuşturucu operasyonu: 3 İranlı gözaltında
Tunceli'de 15 kilo Afyon sakızı ele geçirildi, 3 İranlı gözaltına alındı
YEREL HABERLER Tunceli'de 15 kilo Afyon sakızı ele geçirildi, 3 ...
Tunceli'de koruma altındaki su samurları görüntülendi
YEREL HABERLER Tunceli'de koruma altındaki su samurları görüntülendi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X