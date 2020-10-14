Tunceli'de Afgan çobandan haber alınamıyor



Serhat Ozan YILDIRIM/ÇEMİŞGEZEK, (DHA)TUNCELİ'nin Çemişgezek ilçesinde dün sürü otlatmaya giden Afganistan uyruklu çoban Kerim Şerbed'den (31) haber alınamıyor. Kayıp çobanın bulunması için bölgede arama çalışması başlatıldı.

Çemişgezek ilçesinde yaşayan Afganistan uyruklu çoban Kerim Şerbed, dün sabah sürü otlatmak için Uzungöl mevkisine gitti. Ancak havanın kararmasına rağmen Şerbed ve sürü geri dönmedi. Hayvan sahibi de bölgede arama yaptı. Keban Baraj Gölü kıyısında Şerbed'in cep telefonu ve eşyaları ile sürüyü bulan hayvan sahibi, jandarmayı aradı.

İhbar üzerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri ile deniz polisi bölgede arama çalışması başlattı.DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Çemişgezek Serhat Ozan YILDIRIM

2020-10-14 13:12:46



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