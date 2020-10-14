Tunceli'de kayıp Afgan çobanın cansız bedeni bulundu (2)

KEBAN BARAJI GÖLÜ'NDE CESEDİNE ULAŞILDI
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, dün sürü otlatmaya giden ve bir daha haber alınamayan Afganistan uyruklu çoban Kerim Şerbed'in (31) Keban Barajı Gölü'nde cansız bedeni bulundu. Ekipler tarafından baraj gölünden çıkarılan Şerbed'in cesedi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2020-10-14 16:01:17
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