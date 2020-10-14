Tunceli'de örtü yangını

Bakan Selçuk açıkladı: Bu haftadan itibaren başlıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,(DHA)TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde elektrik nakil hatlarından kaynaklı 2 noktada çıkan örtü yangın kontrol altına alındı.

Yangın, akşam saatlerinde Pülümür ilçesine bağlı Kaymaztepe köyü mevkisinde meydana geldi. Elektrik nakil hatlarından kaynaklı 2 noktada çıkan yangını gören çevredekiler, ekiplere ihbarda bulundu. Bölgeye gelen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, köylülerle beraber yangına müdahale etti. Arazinin sarp ve ormanın sık olması nedeniyle yangın güçlükle kontrol altına alındı.

DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Pülümür Serhat Ozan YILDIRIM

2020-10-14 18:50:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.