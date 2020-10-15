Tunceli'de 4 ev yandı (2)

EVLERİ YANAN AİLELERE DESTEK ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, yangında evleri zarar gören ailelerin yaralarını sarmak için çalışma başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, "Çemişgezek ilçemiz Doğan köyünde dün gece çıkan yangın İl Jandarma, Tunceli Belediyesi, Çemişgezek Belediyesi ve Pertek Belediyesine ait itfaiye ekipleri ve vatandaşlarımızın katılımıyla söndürüldü. Yangında evleri zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını sarmak üzere, Çemişgezek Kaymakamımız Mehmet Güder koordinesinde çalışmalara başlanmıştır" denildi. DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Çemişgezek Serhat Ozan YILDIRIM
2020-10-15 14:59:50
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