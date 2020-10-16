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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evleri yanan ailelere konteyner evler kuruldu

İHA

Evleri yanan ailelere konteyner evler kuruldu

Tunceli'de bir köyde çıkan yangında 4 evin kullanılamaz hale gelmesi üzerine geçici çözüm olarak bölgeye konteyner evler gönderilerek kurulumu yapıldı.
Yangın, önceki gece Çemişgezek İlçesi’ne bağlı Doğan Köyü’nde meydana geldi. Bir evde çıkan yangın kısa sürede yayılarak bitişikte bulunan diğer evlere de sıçradı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler ile Tunceli, Çemişgezek ve Pertek Belediyesi’ne ait itfaiye araçları ve köy sakinlerinin müdahalesi ile yangın saatler sonra söndürüldü ancak 4 ev kullanılamaz hale geldi. Valilik koordinesinde İlçe Kaymakamı Mehmet Güder'de olay yerine giderek, hem bilgi aldı hem de vatandaşların yaralarının sarılması kapsamında yapılabileceklerle çalışma yaptı. İlk aşamada evleri kullanılamaz hale gelen aileler için geçici çözüm olarak konteyner ev talep edildi. Talep edilen konteyner evler AFAD tarafından getirilerek köye kurulumu yapıldı.
Geçici olarak barınma sorunları çözülen aileler için kalıcı çözüm için Kaymakam Mehmet Güder koordinesinde çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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