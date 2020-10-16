Gülistan Doku'yu yeniden arama çalışmaları 2'nci gününde (2)



GÜLİSTAN'IN ABLASI: İNŞALLAH KIZIMIZ BULUNACAK

Tunceli'de, 5 Ocak'tan beri haber alınamayan, üniversiteli Gülistan Doku (21) için 18 Ağustos'ta sonlandırılmasının ardından dün sabah tekrar başlatılan arama çalışmalarını takip eden ablası Aygül Doku, emeği geçen herkese teşekkür etti. Doku, "İnşallah bu sefer kızımız bulunacak. 227 gün boyunca kızımız suda arandı, suda olsaydı çoktan bulunmuştu. Ben kardeşimin suda olduğunu düşünmüyorum. İlk günden beri bunu söylüyorum. Dalgıç ve AFAD ekiplerine teşekkür ediyorum. Onlar da bu süreçte bizim kadar yoruldular. 'Gülistan burada bulunur mu?' sorusu bize çok soruluyor. İntihar eden bir vaka neden ilk gün bulunmasın? Daha sonra Gülistan eğer burada bulunursa ben şöyle düşünüyorum; katil dedi ki 'Olayın üzerinden 9 ay geçti. Bu kızın kemikleri üzerine et kalmadı. Hani artık beden üzerinde hiçbir iz kalmamıştır'. Bir ihtimal katil gece yarısı Gülistan'ın kemiklerini buraya atmıştır. Çalışma bittiğinde Gülistan çıkmadığında ben şunu düşünürüm; katil, 'herkes sussun da aile kemiklerini alsın, gitsin' diye düşünmüştür. Fakat çıkmazsa ben katilin kemiklerini yaktığını düşünürüm. Biz artık bu sürecin bitmesini istiyoruz. İçişleri Bakanı'mız ile de görüştük. Daha çok karada etkin bir çalışma yapılmasını istiyoruz. Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan'ın bu süreçte bize karşı ilgisi çok fazla. Gülistan'ı bulmak istiyor ve ben onun çırpınışını görüyorum. Vali bey, Gülistan'ı suda değil de karada arama çalışması başlattığında hepimiz sonuca daha çabuk varırız, şeklinde düşünüyorum. Valimize teşekkür ediyorum. Bizim kız kardeşimiz bulunacak, bize bunları yaşatanlar da cezasını çekecek İnşallah" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2020-10-16 16:17:44



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