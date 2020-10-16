Tırnaktaki doku örneğinden yakalanan katil zanlısına 2 kez müebbet



Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,(DHA)TUNCELİ'nin Pertek ilçesinde Gülsüm Taş (61) ve oğlu Cafer Taş'ı (30) öldürdükten sonra kaçtığı Adıyaman'da bir evde çekyatın altına gizlenmiş halde bulunan Erkan Kos (38) 'kasten adam öldürme' suçundan 2 kez müebbet, 'yağmaya teşebbüs' suçundan da 13 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Geçen yıl 21 Nisan günü Pertek ilçesi Kaledibi Mahallesi'ndeki evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Gülsüm Taş ve oğlu Cafer Taş'ın katil zanlısı olarak tespit edilen

Erkan Kos, Adıyaman'da bir eve düzenlenen operasyonda, çekyatın altında saklanırken bulundu.

Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Kos, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma aşamasında öldürülen Cafer Taş'ın tırnaklarında bulunan doku örneği, Kos'tan alınan doku örnekleriyle eşleşti.

Tunceli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Kos, bugün görülen karar duruşmasına, Elazığ Cezaevi'nden SEGBİS ile katıldı. Mahkeme heyeti, Erkan Kos'u 'kasten adam öldürme' suçundan 2 kez müebbet, yağmaya teşebbüs suçundan da toplam 13 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.

'HUNHARCA KATLEDİLDİLER'

Kararın ardından açıklama yapan Taş ailesinin avukatı Doğukan Kudat, anne ve oğulun hunharca katledildiğini belirterek, "Olayın ardından Pertek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ayrıntılı soruşturma yapılmış ve Erkan Kos gözaltına alınmıştı. Doku örnekleri alınarak uzmanlık raporu alınması için ilgili kurumlara gönderilmişti. İlgili kurumlar raporlarını mahkemeye sundu. Sanık Erkan Kos ile öldürülen Cafer Taş´ın tırnaklarındaki doku örnekleri birebir eşleşmişti. Sanık Adıyaman'da bir evde, saklandığı çekyatta yakalandığında üzerinde 3 bin 980 TL bulunmuştu. Bütün bunları savunmalarımızda dile getirdik. Mahkeme de savunmalarımızı yerinde gördü. Neticede ceza olarak 2 kez müebbet ve 13 yıl 10 ay 20 gün mahkumiyet hükmü tesis edildi" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Serhat Ozan Yıldırım

2020-10-16 18:05:22



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