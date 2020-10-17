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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor

İHA

Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor

Tunceli’de 287 gün önce kaybolan Gülistan Doku’yu bulmak için yeniden başlatılan arama çalışmaları Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam ediyor.
Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. Sınıf öğrencisi Gülistan Doku 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolmuştu. Bunun üzerine valilik koordinesinde geniş kapsamlı soruşturma ve araştırma başlatılmış, kayıp Gülistan'la ilgili bazı güvenlik kameraları ve araç içi kamerasının kaydettiği görüntülere ulaşılmasının ardından Uzunçayır Baraj Gölü’nde arama çalışması başlatılmıştı. 226 gün boyuncu baraj gölü dahilinde bir çok noktada yapılan çalışmalardan sonuç elde edilememişi üzerine çalışmalara 18 Ağustos tarihi itibariyle son verilmişti. 226 gün süreyle çok sayıda ekiple aranmasına rağmen bulunamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için 15 Ekim'de Uzunçayır Baraj Gölü'nde 45 kişilik ekiple çalışma yeniden başlatıldı.
Valilik koordinesinde, Uzunçayır Baraj Gölü'nde başlayan arama çalışmalarına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğünden 20'si dalgıç 45 kişilik ekip katılıyor.Çalışmalar kapsamında ekipler, Uzunçayır Baraj Gölü boyunca botlarla su üstü ve kıyı araması yaparken, dalgıçlarla da dalış yapılarak arama gerçekleştiriliyor. Çalışmalara 3 su altı arama robotu (ROV) cihazı ve bir taramalı sonar cihazı da destek veriyor.
Devam eden arama çalışmalarını takip eden Abla Aygül Doku, 287 gündür kardeşini aradıklarını belirterek, “Öncelikle başından beri bizimle birlikte Gülistan’ın bulunması için çalışan ekiplere teşekkür ediyorum. 287 gün boyunca Gülistan’a ait en ufak bir ize ne karada ne de suda rastlandı. 227 gün boyunca suda aramıştık ama bir sonuç elde edememiştik. İlk günden beri söylüyorum. Benim kardeşim intihar edecek bir kız değil. Gülistan kaybolmadan önceki gün benimle görüşmüştü. YKS kitaplarını istemişti. YKS’ye girecekti. İkinci üniversite okumayı düşünüyordu. Kendine yeni bir mont almıştı o montu sadece bir gün giymişti. Daha sonra anneme, yeğenlerime hediyeler almıştı. 15 tatilde eve gelecekti. Hediyelerini getirecekti. KPSS kitaplarını açmıştı Türkçe’ye çalışmaya başlamıştı. Benim kız kardeşimin her şeyi yarım kaldı” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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