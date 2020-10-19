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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Munzur Vadisi Milli Parkı, güzelliğiyle hayran bırakıyor

DHA

Munzur Vadisi Milli Parkı, güzelliğiyle hayran bırakıyor


Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de doğal güzelliği, endemik türler ve yaban hayatı açışından zenginliğiyle bilinen Munzur Vadisi Milli Parkı'na, pandemiye rağmen ziyaretçi akını devam ediyor. Vadiyi ziyarete gelenler, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bulunan Colorado Nehri'ne benzettikleri alanın, daha güzel ve daha yeşil olduğunu söyledi.
Tunceli'de, 1971 yılında Milli Park ilan edilen Munzur Vadisi, 42 bin 674 hektarlık bir alanı kapsayan, zengin akarsu kaynakları, endemik bitki örtüsü ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan yaban hayvanı çeşitliliğiyle bölgeye gelen turistlerin ilgisini çekiyor. Ovacık ilçesine 10 kilometre uzakta bulunan gözelerden çıkan ve onlarca derenin suyuyla beslenen Munzur çayı, sonbaharın renkleriyle birleşerek doyumsuz bir atmosfer oluşturuyor. Doğal güzelliğiyle ön planda olan Tunceli, çevre illerden gelen birçok turistin de gözdesi olmaya devam ediyor. 85 bin nüfusa sahip Tunceli'ye, ekim ayına kadar yaklaşık 1 milyon araç, giriş yaptı.
'COLORADO´YA BENZİYOR FAKAT BURASI DAHA GÜZEL'
İstanbul'dan geldiğini ve vadiye hayran kaldığını belirten Onur Oğuz (29), pandemi sürecinde evde kalmaktan sıkıldığını ve gezmeye karar verdiğini belirterek, "Türkiye'nin her tarafını gezdim. Fakat Tunceli'ye bayıldım. Doğayı çok seven biriyim. İnanılmaz güzel bir yer. Arkamda gördüğünüz yer Amerika'da bulunan Colorado Nehri'ne benziyor. Colorado, kurak ve çorak bir yer ama burada yeşillik var. Burada insan nefes aldığını fark ediyor. İstanbul gibi bir yerde yeşil ve maviye hasret kalıyor insan. Pandemi sürecinde bunu görmeye çok ihtiyacımız oldu. Tunceli'yi bu kadar beklemiyordum. Fotoğraflardan gördüğüm kadarıyla montajdır diye düşündüm ama buraya gelince tabiatın her şeyini hissediyorsunuz. Ağaçların güzelliğini, havanın temizliğini ve gökyüzünün maviliğini hissediyorsunuz. Kesinlikle görülmesi gereken bir yer. Munzur Vadisi Milli Parkı, Türkiye'nin ikinci büyüklükteki bir milli parkı. Su inanılmaz derecede güzel, el değmemiş bir coğrafya. Ekoloji sürekli devam ediyor. Tahribata uğramadan inşallah bu şekilde devam eder" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2020-10-19 08:15:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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