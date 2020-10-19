Tunceli'de Covid'li 2 şahsa 6 bin 300 TL ceza kesildi, suç duyurusunda bulunuldu

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Tunceli'de Koronavirüs (Covid19) denetimlerinde testleri pozitif olan ve temaslı oldukları kişiler hakkında yanlış bilgi veren 2 şahsa 6 bin 300 TL para cezası kesildi, ayrıca haklarında suç duyurusunda bulunuldu.

Valilikten yapılan açıklamada:" İlimizde yapılan denetimlerde, Covid19 testi pozitif olup temaslısı oldukları kişiler hakkında gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilen 2 kişiye, 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesine istinaden 3150’şer TL idari para cezası uygulanmıştır. Söz konusu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun 206. Maddesi kapsamında adli makamlara suç duyurusunda bulunulmuştur"denildi.

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