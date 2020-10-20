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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli’de çiftçilere yem bitkisi tohumu desteği

İHA

Tunceli’de çiftçilere yem bitkisi tohumu desteği

Tunceli’de çiftçilere yüzde 50 hibe destekli 490 bin TL’lik sertifikalı yem bitkisi tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.
Kentte hayvancılığına katkı sunmak, kaliteli kaba yem üretimini artırarak et ve süt verimini artırmak için "Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi" uygulandı. Proje kapsamında çiftçilere yüzde 50 çiftçi katkılı yonca, korunga, macar fiği ve yem bezelyesi olmak üzere toplamda 490 bin TL’lik 50 ton 200 kilogram sertifikalı yem bitkisi tohumu dağıtımı yapıldı.
Proje kapsamında tohumların dağıtıldığını belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Kaya, “İlimiz hayvancılığına katkı sunmak, kaliteli kaba yem üretimini artırarak et ve süt verim ve kalitesini artırmak ve üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla üreticilerimizin ihtiyaç duydukları yem bitkisi tohumluklarından yonca, korunga, macar fiği ve yem bezelyesi tohumluklarının dağıtımı gerçekleştirildi. Küçükbaş hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Tunceli’de büyükbaş hayvancılık da önemli bir geçim kaynağı oluşturuyor. Bu durumda meralardaki aşırı otlatmanın önüne geçebilmek, meralarımızı korumak ve hayvancılık faaliyetiyle iştigal eden üreticilerimize destek sunuyoruz. Kaliteli kaba yem üretimini gerçekleştirmeleri ve üretim maliyetlerine katkı sağlamak amacıyla ihtiyaç duydukları kaliteli ve sertifikalı yem bitkisi tohumluklarının üreticilerimize dağıtımı gerçekleştirilmiştir”dedi.
Dağıtılan tohum miktarlarına ilişkin de bilgi veren Kaya, “Sertifikalı yem bitkisi tohumlarından 3 bin 200 kilogram yonca, 7 bin 450 kilogram korunga, 27 bin kilogram macar fiği ve 12 bin 550 kilogram yem bezelyesi olmak üzere toplamda 50 bin 200 kilogram yem bitkisi tohumu yüzde 50 çiftçi katkısıyla temin edilerek ilimiz çiftçilerine dağıtılmıştır. Dağıtılan yem bitkisi tohumuyla ilimiz genelinde yaklaşık olarak 4 bin 500 dekar alanda ilave yem bitkisi üretimi gerçekleştirilecektir. Bu durum hem İlimiz mera ve yaylaklarının aşırı otlatılmalarının önüne geçecek ve meralarımız üzerindeki otlatma baskısı azalacak, hem de ilimizde hayvancılıkla iştigal eden yetiştiricilerimizin kaliteli kaba yem üretimine katkı sağlayarak hayvancılık üretim maliyetlerini düşürmeye yardımcı olacaktır” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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