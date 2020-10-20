Tunceli'de ormanlık alanda ceset bulundu



Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'nin Ovacık ilçesi kırsalındaki ormanlık alanda bir kişi ölü bulundu. Cesedin, 2 yıl önce cezaevinden çıkan 63 yaşındaki Mehmet Kıl'a ait olduğu belirlendi.

Ovacık ilçesine bağlı Sarıtosun köyünde hayvanlarını otlatmak için ormanlık alana giden bir çoban yerde hareketsiz halde yatan bir kişi olduğunu gördü. Çoban durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde bu kişinin öldüğünü tespit etti. Yapılan incelemede cesedin köyde yaşayan ve 2 yıl önce cezaevinden çıktığı öğrenilen 63 yaşındaki Mehmet Kıl'a ait olduğu belirlendi. Kıl'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2020-10-20 17:32:38



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