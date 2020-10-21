Teröristlerin patlayıcı düzeneklerinin bulunduğu 2 sığınak, kullanılamaz hale getirildi

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA) TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesi kırsalında, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, teröristlerin kullandığı ve içinde amonyum nitrat ile el yapımı patlayıcı düzeneklerin bulunduğu 2 sığınak, kullanılamaz hale getirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince teröristlere yönelik Mazgirt ilçesi kırsalında operasyon düzenlendi. Operasyon bölgesinde arama yapan güvenlik güçleri, teröristlerce kullanılan 2 sığınağı tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramada; 75 kilo amonyum nitrat, el yapımı patlayıcıların devre kartı, anahtar sistemi, basma düzeneği, el telsizi, pil bloku, 120 metre kablo, 50 metre branda, 10 litre benzin, 20 örgütsel kitap, 4 şemsiye ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi. Sığınaklar, kullanılamaz hale getirilirken, ele geçirilen malzemeler de operasyon bölgesinde imha edildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2020-10-21 11:52:30
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.