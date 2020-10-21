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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli’de 2 sığınak imha edildi, EYP malzemeleri ele geçirildi

İHA

Tunceli’de 2 sığınak imha edildi, EYP malzemeleri ele geçirildi

Tunceli’de jandarma timleri tarafından tespit edilen 2 sığınak imha edildi, EYP ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımızca TunceliMazgirt Kırsalında, 21 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştiren operasyonda 2 sığınak imha edilmiştir. Sığınaklar içerisinde; 75 kg amonyum nitrat, 1 adet EYP devre kartı, 5 adet EYP anahtar sistemi, 1 adet EYP basma düzeneği, 1 adet el telsizi, 3 adet 6'lı pil bloğu, 1 adet büyük tüp, 120 metre kablo, 50 metre branda, 10 litre benzin, 20 adet örgütsel kitap, 4 adet şemsiye, 8 çift mekap ayakkabı, 7 adet terörist kıyafeti, 3 adet yağmurluk, 7 adet sırt çantası, 10 kg peynir, 10 kg çay, 10 kg zeytin, 30 kg pirinç, 4 adet testere ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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