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Tunceli’de Covid-19 ile mücadele 686 bin denetim gerçekleştirildi, 671 bin TL ceza kesildi

İHA

Tunceli’de Covid-19 ile mücadele 686 bin denetim gerçekleştirildi, 671 bin TL ceza kesildi

Tunceli’de son 2,5 ay içerisinde şahıs ve iş yerlerine yönelik 686 884 denetim gerçekleştirildi, bugüne kadar 671 bin 580 TL para cezası uygulandı.Hem filyasyon hemde denetim ekiplerinin yoğun çalışmasıyla kentteki vaka oranının yüzde 50 düştüğü aktarıldı.
Tunceli'de 6 Ağustos 2020 tarihinde faaliyete geçen İl Salgın Denetim Merkezi, 15 Ekim'e kadar 663 bin 219 kişi ile ile 23 bin 665'kez işyerlerine denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 57 şahsa maske takmamaktan 51 bin 300 TL, sosyal mesafeyi ihlal eden 51 kişiye 160 bin 650 TL, karantinayı ihlal eden 75 şahsa 236 bin 250 TL'lik cezai işlem uyguladı. Ekipler ayrıca, iş yerlerine yönelik denetimde 5'ine 15 bin 750 TL, Trafik denetimlerine 222 bin 548 TL, yolcu kapasite aşımına 832 TL'lik para cezası kesti. Denetimlerde toplamda kesilen ceza miktarının 671 bin 580 TL olduğu öğrenildi.
Kentte yapılan denetimlerle ilgili bilgi veren İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Çağdaş Özdemir, “İlimizde ilk 45 aylık süreçte minimal vakalar çıkmıştı. Tunceli’deki vakaların yüzde 50’si il dışından kaynaklanıyor. İl içinde Covid19 yayılımı mevcut. Bunun en büyük sebebi hane ziyaretleri. Kapalı ortamlarda ev ve komşu ziyaretleri ile kurumlarda, şantiyelerde hijyen ve mesafe kurallarına uymamaktan kaynaklanıyor. Filyasyon ekiplerimiz sahada gayet iyi çalışıyor. Bizim temaslılarımızın yüzde 35 ile yüzde 40’ı vakaya dönmekte. Bu da Türkiye ortalamasının çok üstünde. Bu, filyasyon ekiplerimizin özverili ve güzel çalışmalarının eseridir. Ancak biz küçük bir il olmamız sebebiyle daha az vaka istiyoruz. Tunceli bunu başarabilecek düzeyde. Bu mücadelede en başarılı il olacağına da inanıyorum” dedi.
Geçen aya göre vakalarda yüzde 50 oranında azalış olduğuna dikkat çeken Özdemir, “Şu anda yatak doluluk oranımız yüzde 20’lerde. Yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 50 ancak bunun içinde normal hastalarımız da var. Vantilatör sayılarımız yüzde 30 doluluk oranına sahip. Yoğun bakım yatak oranımızı yüzde 50 arttırdık bunu daha da arttırmak için ekstra bir çalışma daha yapıyoruz” diye konuştu.
Salgınla mücadele konusunda alınması gereken önlemleri almaya devam ettiklerini vurgulayan Özdemir, “İlçelerimizde yeni açılan hastanelerimiz var. Yatak kapasitelerimiz daha ileri aşamaya geçecek. Pertek İlçesi hastanemiz açıldı. Mazgirt İlçe hastanemiz açılacak. Vaka sayılarımız umarım daha da aşağılara gelecek”ifadelerini kullandı.
Covid19 test sonucunu aynı gün içinde verdiklerini de belirten Özdemir, gelecek daha iyi bir cihazla testin daha kısa sürede öğrenilebileceğini de kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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