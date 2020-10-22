Tunceli'de alınan tedbirlerle vaka sayısında yüzde 50'i düşüş yaşındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli'de alınan tedbirlerle vaka sayısında yüzde 50'i düşüş yaşındı

DHA

Tunceli'de alınan tedbirlerle vaka sayısında yüzde 50'i düşüş yaşındı


Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Çağdaş Özdemir, kentte son dönemde alınan tedbirlerle koronavirüs vaka sayısında yarıya yakın düşüş yaşandığını belirterek, "Bazen cezalar kesildi fakat halkımız ve esnafımız bize destek oldu. İlimizde maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etme konusunda ciddi bir yol aldık. Vaka sayılarımızda yaklaşık yüzde 50 azalış yaşadık bu da bizi memnun etti" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yeni vaka sayılarında istikrarlı düşüş sağlayan ve tedbirleri uygulamadaki başarısıyla örnek olan 10 il arasındaki gösterdiği Tunceli'de, koronavirüs vaka sayısında yüzde 50'i düşüş yaşandı. 6 Ağustos günü faaliyete başlayan İl Salgın Denetim Merkezi'nce 15 Ekim'e kadar 663 bin 219 kişi ile 23 bin 665'kez iş yerlerine denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde ekipler, sosyal mesafeyi ihlal eden 51 kişiye 160 bin 650 lira, karantinayı ihlal eden 75 kişiye 236 bin 250 lira, 57 kişiye maske takmamaktan 51 bin 300 lira, iş yerlerine yönelik denetimde 5'ine 15 bin 750 TL, trafik denetimlerine 222 bin 548 lira, yolcu kapasite aşımına 832 lira olmak üzere toplamda kesilen ceza miktarının 671 bin 580 TL olduğu öğrenildi.
'EKİM AYINDA ÖLÜMLÜ BİR VAKAMIZ OLMADI'
Tunceli'de sürecin ilk başından itibaren vaka sayılarının düşük olduğunu söyleyen İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Çağdaş Özdemir, "Vaka sayılarımızda ilk 3 ay artış yaşamadık. Rahat geçirdiğimiz bir dönemdi. Yaz aylarının gelmesiyle özellikle Kurban Bayramı'ndan sonra vaka sayımız ciddi bir şekilde arttı. 15 Eylül'e kadar ilimizde pik yaşadık. Ekim başından beri yüzde kırk oranında bir düşüş yaşadık. Hastane doluluğumuzda ciddi oranda bir düşüş oldu. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi de Salgın Denetim Merkezi´nin ağustos ayından itibaren çalışmaya başlamasıdır. Bütün kurum amirlerimiz günlük olarak denetime çıktılar. Sayın Valimiz sahada çok uzun süre yer aldı ve gezerek uyarılarda bulundu. Bazen cezalar kesildi fakat halkımız ve esnafımız bize destek oldu. İlimizde maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etme konusunda ciddi bir yol aldık. Vaka sayılarımızda yaklaşık yüzde 50 azalış yaşadık bu da bizi memnun etti. Hastane doluluk, yoğun bakım doluluk ve ölüm oranlarımızda azalış oldu. Ekim ayında ölümlü bir vakamız olmadı. Filyasyon ekiplerimiz çok iyi çalışıyor. Bizim temaslılarımızın yüzde 40'ı vakaya dönmekte. Bu da Türkiye ortalamasının çok üstünde bir rakam. Bu da filyasyon ekiplerimizin özverili ve güzel çalışmasının eseridir" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM
2020-10-22 13:26:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tunceli’de Covid-19 ile mücadele 686 bin denetim gerçekleştirildi, 671 bin TL ceza kesildi
YEREL HABERLER Tunceli’de Covid-19 ile mücadele 686 bin denetim ...
Almanya'dan 29 yıl sonra cenaze için Tunceli'ye geldiler, testleri pozitif çıktı
YEREL HABERLER Almanya'dan 29 yıl sonra cenaze için Tunceli'ye ...
Gülistan Doku'yu arama çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Gülistan Doku'yu arama çalışmaları devam ediyor
Kayıp Gülistan’ı arama çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Kayıp Gülistan’ı arama çalışmaları devam ediyor
Tunceli’de 2 sığınak imha edildi, EYP malzemeleri ele geçirildi
YEREL HABERLER Tunceli’de 2 sığınak imha edildi, EYP malzemeleri ele ...
Teröristlerin patlayıcı düzeneklerinin bulunduğu 2 sığınak, kullanılamaz hale getirildi
YEREL HABERLER Teröristlerin patlayıcı düzeneklerinin bulunduğu 2 ...
Tunceli'de 65 yaşındaki şahsın cansız bedeni bulundu
YEREL HABERLER Tunceli'de 65 yaşındaki şahsın cansız bedeni bulundu
Tunceli'de ormanlık alanda ceset bulundu
YEREL HABERLER Tunceli'de ormanlık alanda ceset bulundu
Tunceli’de çiftçilere yem bitkisi tohumu desteği
YEREL HABERLER Tunceli’de çiftçilere yem bitkisi tohumu desteği
Gülistan Doku için 6 günde 70 saat dalış yapıldı
YEREL HABERLER Gülistan Doku için 6 günde 70 saat dalış yapıldı
Tunceli’de 20 okula “Okulum Temiz” belgesi verildi
YEREL HABERLER Tunceli’de 20 okula “Okulum Temiz” belgesi verildi
Kayıp Gülistan’ı arama çalışmaları 290’ıncı günde devam ediyor
YEREL HABERLER Kayıp Gülistan’ı arama çalışmaları 290’ıncı günde ...
Tunceli'de av denetimi, 3 kişiye yasal işlem yapıldı
YEREL HABERLER Tunceli'de av denetimi, 3 kişiye yasal işlem yapıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X