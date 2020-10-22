Gülistan Doku'yu arama çalışmaları baraj gölünde devam ediyor



Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de, 292 gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21) için 18 Ağustos günü sonlandırılan ve 15 Ekim günü yeniden başlatılan arama çalışmaları Uzunçayır Baraj Gölü'nde sürüyor.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak sabahı kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Bunun üzerine arama çalışması başlatıldı. AFAD Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Kahramanmaraş büyükşehir belediyeleri, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve AFAD gönüllülerinden oluşan 542 personel, 88 araç, 38 bot, 10 ROW cihazı, 6 dron, 4 sonar, 3 arama köpeği ile Uzunçayır Baraj Gölü'nde ve karada arama çalışması yapıldı. 225 gün süren ve 18 Ağustos günü sonlandırılan arama çalışmaları Tunceli Valiliği'nce 15 Ekim günü yeniden başlatıldı.

8 GÜNDE 80 SAATLİK DALIŞ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yeniden başlatılan arama çalışmalarına AFAD, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 20'si dalgıç 45 kişilik profesyonel ekip katılıyor. Sabah erken saatlerde başlatılan arama çalışmalarında AFAD'a bağlı dalgıç ekipler, Sarı Saltuk Viyadüğü çevresinde dalış gerçekleştirdi. Dalışlarda 3 su altı arama robotu da kullanılıyor. Sonar cihazı ile de baraj kapaklarının bulunduğu bölgede arama yapılırken, 8 günde 80 saatlik dalış gerçekleştirildi. Ancak şu ana kadar Gülistan'a ait ize rastlanmadı.DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM

2020-10-22 16:02:12



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