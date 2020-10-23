Tunceli’de bir köy karantinaya alındı

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Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine bağlı bir köyde Koronavirüs (Covid19) testi pozitif çıkanlar olması nedeniyle karantinaya alındı

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada;”Çemişgezek İlçemize bağlı Kıraçlar Köyü’nde Koronavirüs tespit edilmesi üzerine 23 Ekim 2020 tarihinden başlanmak üzere 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verilmiştir”denildi.

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