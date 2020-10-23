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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli’de bir köy karantinaya alındı

İHA

Tunceli’de bir köy karantinaya alındı

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine bağlı bir köyde Koronavirüs (Covid19) testi pozitif çıkanlar olması nedeniyle karantinaya alındı
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada;”Çemişgezek İlçemize bağlı Kıraçlar Köyü’nde Koronavirüs tespit edilmesi üzerine 23 Ekim 2020 tarihinden başlanmak üzere 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verilmiştir”denildi.

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