Çemişgezek'te bir köy karantinaya alındı 

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Serhat Ozan YILDIRIM/ÇEMİŞGEZEK, (DHA)TUNCELİ'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Kıraçlar köyü, koronavirüs vakasının görülmesi üzerine 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Çemişgezek ilçesine bağlı 30 haneli Kıraçlar köyü, 2 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya alındı. Çemişgezek Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çemişgezek ilçemize bağlı Kıraçlar köyünde koronavirüs tespit edilmesi üzerine 23 Ekim 2020 tarihinden başlanmak üzere 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli / Çemişgezek Serhat Ozan YILDIRIM

2020-10-23 19:20:32



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