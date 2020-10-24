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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayıp Gülistan’ı arama çalışmaları 294’ncü günde de sürdü

İHA

Kayıp Gülistan’ı arama çalışmaları 294’ncü günde de sürdü

Tunceli’de 294 gün önce kaybolan Gülistan Doku’yu bulmak için Uzunçayır Baraj Gölü’ndeki arama çalışmaları bugün de devam etti.
Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolmuştu. Bunun üzerine valilik koordinesinde geniş kapsamlı soruşturma ve araştırma başlatılmış, kayıp Gülistan'la ilgili bazı güvenlik kameraları ve araç içi kamerasının kaydettiği görüntülere ulaşılmasının ardından Uzunçayır Baraj Gölü’nde arama çalışması başlatılmıştı. 226 gün boyuncu baraj gölü dahilinde bir çok noktada yapılan çalışmalardan sonuç elde edilememiş üzerine çalışmalara 18 Ağustos tarihi itibariyle son verilmişti. 226 gün süreyle çok sayıda ekiple aranmasına rağmen bulunamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için 15 Ekim'de Uzunçayır Baraj Gölü'nde 45 kişilik ekiple çalışma yeniden başlatıldı.
Valilik koordinesinde, Uzunçayır Baraj Gölü'nde başlayan ve 8 gündür devam eden arama çalışmaları kapsamında Tunceli’nin yanı sıra Türkiye’nin farklı illerinden gelen AFAD, dalgıç ekipleri tarafından belirlenen alanlarda su altı aramalara gerçekleştiriliyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri, baraj gölünde 3 su altı arama robotu (ROV) ve bir taramalı sonar cihazı ile Uzunçayır Baraj Gölü kapaklarına kadar aramalar gerçekleştiriyor. Sudaki arama çalışmalarının kapsamı dün itibariyle genişletilirken, ekipler Sarı Saltuk Viyadüğü’nden baraj kapaklarına kadar bot ve dalgıçlar tarafından taramalar yapıyor.
Çalışmaların bugünkü bölümünden de Gülistan Doku’ya ait bir ize rastlanamadı.

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