Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları 296’ncı günde

Tunceli’de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmaları 296’ncı günde de devam ediyor. Çok sayıda ekibin katılımıyla Uzunçayır Baraj Gölü’nde süren aramalarda henüz bir ize rastlanamadı.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolmuştu. Bunun üzerine valilik koordinesinde geniş kapsamlı soruşturma ve araştırma başlatılmış, kayıp Gülistan'la ilgili bazı güvenlik kameraları ve araç içi kamerasının kaydettiği görüntülere ulaşılmasının ardından Uzunçayır Baraj Gölü'nde arama çalışması başlatılmıştı. 226 gün boyuncu baraj gölü dahilinde birçok noktada yapılan çalışmalardan sonuç elde edilememiş, çalışmalara 18 Ağustos tarihi itibariyle son verilmişti. Gülistan'ın bulunması için 15 Ekim'de Uzunçayır Baraj Gölü'nde başlayan arama çalışmaları bugün de sürdü. Valilik koordinesinde, Uzunçayır Baraj Gölü'nde başlayan ve 12 gündür devam eden arama çalışmalarına Tunceli'nin yanı sıra Türkiye'nin farklı illerinden gelen AFAD, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı 45 kişilik ekip, hem su yüzeyinde hem de su altında dalışlarla arama çalışmaları gerçekleştiriyor. 3 su altı arama robotu ve bir taramalı sonar cihazı ile bugün de süren arama çalışmalarında şu ana kadar bir ize rastlanmadığı belirtildi.

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