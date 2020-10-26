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Gülistan için 100 saat dalış yapıldı, baraj gölünün yüzde 40'ı tarandı

DHA

Gülistan için 100 saat dalış yapıldı, baraj gölünün yüzde 40'ı tarandı


Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA) TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) son görüldüğü Sarısaltuk Viyadüğü bölgesinde tekrar başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Dalgıçlar, Doku'yu bulmak için 12 günde 100 saat dalış yaparken, 17 kilometrelik Uzunçayır Baraj Gölü'nün de yüzde 40'ı tarandı.
Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak sabahı kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Bunun üzerine arama bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. AFAD Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Kahramanmaraş büyükşehir belediyeleri, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve AFAD gönüllülerinden oluşan 542 kişilik personel, 88 araç, 38 bot, 10 ROV cihazı, 6 dron, 4 sonar ve 3 arama köpeği ile Uzunçayır Baraj Gölü'nde ve karada arama çalışması yaptı. 225 gün süren ve 18 Ağustos'ta sonlandırılan arama çalışmaları, Tunceli Valiliği'nce 15 Ekim'de yeniden başlatıldı.
BARAJ GÖLÜNÜN YÜZDE 40'I TARANDI
Valilik koordinesinde, 17 kilometre uzunluğundaki Uzunçayır Baraj Gölü'nde başlayan ve 12 gündür Gülistan Doku için devam eden arama çalışmaları kapsamına; Tunceli'nin yanı sıra Türkiye'nin farklı illerinden gelen AFAD ekipleri ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 20'si dalgıç 45 kişilik profesyonel ekip katılıyor. Sabah erken saatlerde başlatılan arama çalışmalarında AFAD'a bağlı dalgıç ekipler, Sarı Saltuk Viyadüğü çevresinde dalış gerçekleştirdi. Dalışlarda 3 su altı arama robotu ve yandan taramalı sonar cihazı ile de baraj kapaklarının bulunduğu bölgede arama yapılıyor. 12 günde 100 saatlik dalış gerçekleştirilen çalışmalarda, 17 kilometrelik uzunluğa sahip baraj gölünün yüzde 40'I tarandı. Çalışmaların bugünkü bölümünden de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ait ize rastlanılmadı.DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2020-10-26 13:11:21

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