Tunceli Valisi Özkan'dan sosyal mesafe uyarısı

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, maske kuralına uydukları için vatandaşlara teşekkür ederken, sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli'de de Koronavirüs (Covid19) tedbirleri kapsamında sahada her türlü denetim gerçekleştiriliyor. Kent genelinde hemen hemen herkes maske kuralına riayet ederken, sosyal mesafe konusunda da dikkat edilmesi için uyarılar yapılıyor. Bu kapsamda Vali Mehmet Ali Özkan'da yaptığı açıklama ile hem teşekkür etti hem de sosyal mesafe konusuna dikkat çekti.

Vali Mehmet Ali Özkan açıklamasında, “Kıymetli hemşehrilerim,maske kuralına uyduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum ancak sosyal mesafe kuralına tam manasıyla uymuyoruz. İşimiz ve zaruri haller dışında lütfen evimizde kalalım. Evimize dışarıdan ziyaretçi kabul etmeyelim, özellikle kapalı ortamlarda sosyal mesafemizi koruyalım” dedi.

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