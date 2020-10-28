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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli’de okullara spor malzemesi desteği

İHA

Tunceli’de okullara spor malzemesi desteği

Tunceli’de okullarda öğrencilerin beden eğitimi dersinde kendilerini geliştirmeleri için ihtiyaç duyduğu 54 farklı malzeme temin edilerek öğretmenlere teslim edildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci öncülüğünde 14 müzik atölyesi kurularak, ihtiyaç duyulan malzemelerin temin edildiği proje bu yılda spora yönelik devam etti. Bu yıl devam eden proje kapsamında ise, beden eğitimi dersinde öğrencilerin ihtiyaç duyduğu 54 farklı temel spor malzemesi temin edildi. Temin edilen malzemeler okulların beden eğitimi öğretmenlerine İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci tarafından teslim edildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci açıklamasında, “Öğrencilerimize, bireysel spor, antrenman, atletizm, trambolin, masa tenisi, curling, çadır, uyku matı, termos, pusula, takım formaları, dart takımı gibi başlıca malzemeler oluşan toplam 54 farklı kalem malzemeyi sizlere teslim ediyoruz” dedi.
Projenin hedefledikleri gibi sorunsuz devam etmesinden memnun olduğunu belirten İl Müdürü Ekmekci, “Göreve geldiğim ilk gündem beri öğrencilerimizin sağlıklı spor, müzik ve sanat ortamlarında eğitim görmeleri için özel bir çaba içinde olduk. Öğrencilerimizin bilişsel gelişiminin yanında sanatsal ve sportif faaliyetlerdeki yerlerini de çok önemsiyoruz. Onların eğitim sürecindeki başarılarını sanat ve spor aktivitelerinden bağımsız düşünmek doğru değil. İlgi ve yeteneklerine uygun faaliyetlerde yer almaları, hem derslerdeki başarılarına hem de kişiliklerine katkı sağlamakta. Bu bağlamda, bugün öğrencilerimizle buluşturmak üzere dağıtımını yaptığımız spor malzemeleri ile eminim ki, spor konusunda yetenekli öğrencilerimizi daha kolay keşfetmenin önünü açmış olacağız. Spor alanında yeteneği olan bu çocuklarımıza ulaştırdığımız malzemelerle öncellikle sağlıklı birer birey olmaları ve yeteneklerini geliştirmelerine önemli bir katkı sunacağız. Öğretmenlerimizin rehberliğinde sporun kaynaştırıcı ruhu ile bu topraklardan ilimizi ve ülkemizi gururla temsil edecek sporcuların çıkacağına yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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