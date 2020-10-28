Tunceli’den topladığı meşe palamutlarını İskenderun’a götürdü

Tunceli’de yaşayan Şahhaydar Gül, bir hafta boyunca topladığı meşe palamutlarını, yangından etkilenen İskenderun’a götürerek dikilmesi için yetkililere teslim etti.

Pülümür İlçesi’ne bağlı Çatalyaka Köyü’nde arıcılıkla uğraşan 55 yaşındaki Şahhaydar Gül, geçtiğimiz günlerde orman yangını yaşanan Hatay’ın İskenderun İlçesi’ne dikilmek üzere bir hafta boyunca 200 kilogram palamut topladı. Gül Topladığı palamudu İskenderun Belediyesi'ne götürerek dikimi yapılması için yetkililere teslim etti. Teslim edilen palamutların yangından etkilenen bölgelerde dikileceği aktarıldı.

Orman yangınlarının ülkenin zenginliğini yok ettiğini aktaran Şahhaydar Gül, “Bir birey olarak yanan alanların yeniden ağaçlandırılması konusunda sorumluluk hissettim. Belediye yetkililerine teslim ettiğim meşe palamutlarının yetiştiğini görmek beni mutlu edecek” dedi.

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