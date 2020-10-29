Munzur Nehri'nde su samurları kameraya yansıdı



Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'deki Munzur Nehri'nde birlikte, Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan iki su samuru, kameraya yansıdı.

IUCN'in nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde olan iki su samurunun Munzur Nehri'nde birlikte zaman geçirdiği anlar, restoran işletmecisi Birkan Yalçın tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yalçın, nehirde hareketlilik fark ettiğinde cep telefonu kamerasıyla kayıt yapmaya başladığını belirterek, daha sonra su samurları olduğunu anladığını söyledi.

Su samurlarını sadece izlediği belgesellerde gördüğünü dile getiren Birkan Yalçın, "Zaman zaman bu bölgede su samurunun olduğunu duymuştum. Suda bir hareketlilik fark ettim görüntü almaya başladım. Birbirlerine sarılmışlardı. Çok keyifli görünüyorlardı. Genelde haberlerde ve belgesellerde gördüğümüz bir şeyi canlı görmek, tanık olmak beni mutlu etti. Tunceli canlı popülasyonu bakımından çok zengin ve bizlerde durumun kıymetini bilerek canlıları korumaya çalışıyoruz. İşletmemizdeki vatandaşlarda samuru görünce bir heyecan, şaşkınlık ve mutluluk yaşadılar" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2020-10-29 10:50:46



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