Tunceli’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Tunceli’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması valilik önünde gerçekleştirildi.

Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli'de de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yılı nedeniyle tören düzenlendi. Valilik önünde Vali Mehmet Ali Özkan’ın tebrikleri kabul etmesiyle başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu törene Vali Özkan’ın yanısıra CHP Milletvekili Polat Şaroğlu, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, 4. Komando Tugay Komutanı Albay Yılmaz Ustaoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan, Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, kurum amirleri, şehit yakınları, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Covid19 salgını nedeniyle kutlamaların sınırlı olduğuna değinen Vali Mehmet Ali Özkan,"Gönül isterdi ki bayramımızı, meydanlarda, alanlarda kutlayalım. Gönül isterdi ki davulla, zurnayla, halayla, el ele, kol kola kutlayalım. Ancak yaşadığımız süreç buna izin vermiyor. Allah’ın izniyle önümüzdeki sene Cumhuriyet Bayramı coşkusunu hep beraber anlam ve manasına yakışır şekilde meydanlarda kutlayacağız” dedi.

Söz konusu Cumhuriyet, vatan, bayrak olunca birkaç konuya değinmek gerektiğini belirten Vali Özkan, “Bazen bakıyorum Cumhuriyeti anlatırken basit kelimeler, kısa cümleler hatta bazılarının deyimiyle hakarete varan eleştiriliyor yapılıyor. Oysa biz hepimiz biliyoruz ki Cumhuriyet Cumhuriyetimiz ne lafın, ne sözün, ne bir lütfun ne de bir bağışın eseri. Cumhuriyet hep birlikte bir milletin, cephede askerin, meydanda, sokakta, evde, köyde yediden yetmişe topyekün verilen bir mücadelenin sonucudur. Kinayeli eleştirilerle Cumhuriyet’e saldıranlara meydanı bırakmayacağız.Cumhuriyeti eleştiriyorum diye saldırmak kimsenin haddi ve hakkı değildir”dedi.

Kentte Covid19 salgını konusunda birçok ilden iyi durumda olduklarına da değinen Özkan, maske takma konusunda iyi olduklarını belirterek vatandaşlara teşekkür etti, mesafe konusunda yeterince hassas olunmadığına da değinerek herkesin dikkat etmesini istedi.

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