Tunceli'de kumar oynayan ve oynatan 3 kişiye toplam 11 bin 900 TL ceza



Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de kahvehanede kumar oynayan 2 kişi ile iş yeri sahibine toplam 11 bin 900 TL ceza kesildi.

Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yaptığı denetimler kapsamında kahvehanede kumar oynayan 2 kişi yakaladı. İkili ile iş yeri sahibine 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi ve 5236 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 34'üncü maddesi gereği toplam 11 bin 900 TL ceza uygulandı. İş yeri sahibi hakkında ayrıca 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2020-11-01 11:32:01



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