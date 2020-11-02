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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli’de 5 ve 9. sınıflar yüz yüze eğitime başladı

İHA

Tunceli’de 5 ve 9. sınıflar yüz yüze eğitime başladı

Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli’deki okullarda da aşamalı olarak yüz yüze eğitime geçiş süreci devam ederken, 5 ve 9. sınıf öğrencileri bugün ders başı yaptı.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın Koronavirüs salgını nedeniyle yaptığı planlamalar doğrultusundaki ülke genelinde olduğu gibi Tunceli’de de okullarda üçüncü aşamaya geçildi. Bugünden itibaren ortaokul 5. ve lise 9. sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime başladı.
Öğrencilerin yüz yüze eğitime başlamasının heyecanına ortak olan İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, “20202021 eğitimöğretim döneminde ilk etapta okul öncesi ve 1. sınıflara ek olarak 2, 3, 4, 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim başlamıştı, 5. ve 9. sınıflar da bugünden itibaren yüz yüze eğitim planlamasına dahil oldu. Bugün ilimiz genelindeki okullarımızda 5 ve 9. sınıf öğrencilerimizin heyecanına ortak olduk. Bütün yöneticilerimiz bugün okullarımızda görev alarak, okul yönetimlerinin ihtiyaç duydukları konularda kendilerine rehberlik etmek, yüz yüze eğitim başlayan 5. ve 9. sınıf öğrencilerimizin sevinçlerine ortak olmak için sahadaydılar” dedi.
Öğrencilerin okul yönetimince belirlenen dersleri yüz yüze eğitim yoluyla, bunların dışında kalan dersleri ise uzaktan eğitim yoluyla tamamlayacağını aktaran Ekmekci, “Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak ancak velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenciler uzaktan eğitimle derslerine devam edecek.Yüz yüze eğitim dışında kalan tüm dersler, uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacaktır. İlimizde bugün 5. sınıflarda 659, 9. sınıflar da ise 816 öğrenci yüz yüze eğitime başladı" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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