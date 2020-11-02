Tunceli’den İzmir’e bir yardım tırı yola çıktı

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Tunceli’den İzmir'e gönderilmek üzere battaniyeden oluşan 1 tır yardım yola çıktı.

İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremin ardından ülke genelinde olduğu gibi Tunceli'den de yardım gönderildi. Valilik ve kaymakamlıklar koordinesinde hayırseverler ile sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle 2 bin 537 adet battaniye temin edildi. Temin edilen battaniyeler İzmir’deki depremzedelere ulaştırılmak üzere tırla yola çıkarıldı.

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