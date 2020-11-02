Tunceli'den deprem bölgesine battaniye

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Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ (Tunceli), (DHA)TUNCELİ'den, İzmir'in Seferihisar ilçesindeki depremzedelere 2 bin 537 battaniye gönderildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında geçen cuma meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Tunceli Valiliği koordinesinde başlatılan kampanya çerçevesinde tedarik edilen 2 bin 537 battaniye, bugün TIR ile depremzedelere gönderildi. DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2020-11-02 12:47:18



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