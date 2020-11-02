Tunceli’de 1 köy karantinaya alındı

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tunceli’de bir köy, Koronavirüs (Covid19) vakalarının artması nedeniyle karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, Ovacık ilçesine bağlı Güneykonak Köyü'nde Covid19 vakası görüldü. Bunun üzerine filyasyon ekipleri tarafından takibe alınan köyde vakaların arttığı belirlendi. Artan vakalar nedeniyle kaymakamlık köyü karantinaya alırken, giriş ve çıkışlar jandarma ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Güneykonak Köyü’nde artan Covid19 vaka sayısı nedeniyle köyün 14 gün boyunca karantinaya alındığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.