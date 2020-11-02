Tunceli'de koronavirüs nedeniyle 1 köy karantinaya alındı

Serhat Ozan YILDIRIM/OVACIK (Tunceli), (DHA)TUNCELİ'nin Ovacık ilçesine bağlı Güneykonak köyü, koronavirüs vakaları görülünce, 14 gün süreyle karantinaya alındı.
Ovacık ilçesine bağlı yaklaşık 100 kişinin yaşadığı Güneykonak köyü, 5 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya alındı. Jandarma tarafından giriş ve çıkışların kontrol altına alındığı köyde, sağlık ekipleri filyasyon çalışması başlattı.DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Ovacık Serhat Ozan YILDIRIM
2020-11-02 15:09:09
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