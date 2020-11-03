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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli genelinde 225 güvenlik korucusu alımı yapılacak

İHA

Tunceli genelinde 225 güvenlik korucusu alımı yapılacak

Tunceli merkez ve 7 ilçede jandarma sorumluluk alanında görevlendirilmek üzere toplam 225 güvenlik korucusu alımı gerçekleştirileceği belirtildi.
Valilik, merkez ilçe jandarma sorumluluk alanında görevlendirilmek üzere 50, Çemişgezek, Hozat, Pertek, Nazımiye, Mazgirt, Pülümür ve Ovacık İlçe jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında görevlendirilmek üzere 25’er olmak üzere toplam 225 güvenlik korucusu alımı gerçekleştirileceğini bildirildi.
Güvenlik korucusu olmak isteyenlerin 12 Kasım 2020 ile 19 Kasım 2020 tarihleri arasında jandarma komutanlıklarına başvuruda bulunabilecekleri belirtilirken bu tarihten sonra yapılacak müracaatların işleme konulmayacağı kaydedildi.
Tunceli Valiliği ve ilçe kaymakamlıkları internet sitelerinde güvenlik korucularının göreve alımında aranacak şartlara ilişkin detaylara da yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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