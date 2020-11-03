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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi’nin durağı Tunceli oldu

İHA

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi’nin durağı Tunceli oldu

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'nin 41'inci durağı Tunceli oldu, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca hayata geçirilen proje kapsamında Çanakkale’den yola çıkan "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi", Tunceli'de vatandaşların ziyaretine açıldı.Merkez Moğultay Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde konuşlandırılan ve 7 farklı vitrin ve dış seslerle ambiyans oluşturulan tırı, vatandaşlar ziyaret etmeye başladı.Pandemi nedeniyle vatandaşlar ateşi ölçüldükten sonra içeri alınan mobil müzenin, iki gün boyunca saat 09.00 ila 18.00 arası ziyaretçileri ağırlayacağı belirtildi.
Elazığ’dan sonra 41'inci il olarak Tunceli’ye geldiklerini belirten Proje Koordinatörü Engin Karataş, “Şu anda Tunceli’de iki gün boyunca ziyaretçilerimize kapılarımızı açtık. 2 Temmuz’da al sancağın dalgalandığı her yerde Çanakkale ülküsüyle yola çıkarak 41’inci ilimiz olan Tunceli’ye geldik ve buradan sonra Erzincan’a devam edeceğiz. Müzemizde 7 ayrı vitrinle Çanakkale Savaşını anlatıyoruz. Vitrinin içerisinde savaş eserleri, belgeseller ve görselle vitrini ile beraber dış seslerle ambiyans bütünlüğü sağlayarak Çanakkale Savaşlarını halkımızı anlatıyoruz. Pandemi süreci sebebiyle tüm önlemleri almış bulunmaktayız. İçeriye 10’ar kişilik gruplar halinde alıyoruz. Dezenfektan standı, ateş ölçümü ve maske kontrolü yapıyoruz ve içeride sosyal mesafe kuralı uygulanmaktadır” dedi.
Şuana kadar 50 bini aşkın misafiri ağırladıklarını anımsatan Karataş, 200 binin üzerinde misafir ağırlamayı düşündüklerini, ülke genelinde dolaylı olarak 1 milyon insana ulaşmayı amaçladıklarını aktardı.
Müzeyi ziyaret eden Yılmaz Ağar ise “Bambaşka bir duygu burayı gezmek. Böyle bir hizmetin buraya kadar gelmesi, tarihimizi yakından görmek, şehitlerimizin geçmişten gelen hatıralarına yakından görmek bambaşka bir duygu”ifadelerini kullandı.
Müzeyi ziyaret eden Filiz Omaç'da “Daha önce Çanakkale’ye gitmiştim. Atalarımızın bize vatan armağan ettiği yer Çanakkale. Yedi düvele karşı biz savaştık Çanakkale’de. Silahsız, mühimmatsız. Bir gecede 250 bin şehit verdiğimiz yer Çanakkale. Bugün varsak Çanakkale’de şehit olanlar sayesinde. Bu hizmetin buraya taşınması çok güzel çünkü herkes Çanakkale’ye gidemiyor. Aslında belki daha teferruatlı daha da büyük olabilir. Anadolu’nun her köşesine taşınması ayrıca güzel”diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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