Tuncelili \u00e7ocuklar Koronavir\u00fcs (Covid19) salg\u0131n\u0131 nedeniyle herkesi uyaran bir video \u00e7ekerek evlere misafir kabul etmemeleri ve gitmemeleri \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131nda bulundu. Tunceli Valili\u011fi taraf\u0131ndan \u201cK\u0131ymetli Vatanda\u015flar\u0131m\u0131z, \u00e7ocuklar\u0131m\u0131z\u0131n sizlere bir mesaj\u0131 var\u201d ba\u015fl\u0131\u011f\u0131yla payla\u015f\u0131lan videoda, minikler, ebeveynlerine Koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131 nedeniyle evlerine misafir kabul etmemeleri ve misafirli\u011fe gitmemeleri konusunda uyard\u0131. Yay\u0131mlanan videoda baz\u0131 minikler, evlerine misafirli\u011fe gelmek i\u00e7in zili \u00e7alan vatanda\u015flar\u0131, kendilerini Koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131 bittikten sonra misafir edebileceklerini s\u00f6ylemeleri yer ald\u0131.